Де дивитися онлайн 7-й тур УПЛ: розклад, календар, таблиця
В українській футбольній Прем'єр-лізі 24-25 жовтня будуть зіграні матчі сьомого туру.
У центральній грі зустрінуться друга і третя команда першості – полтавська "Ворскла" і донецький "Шахтар" відповідно. Зі свого боку лідер турнірної таблиці київське "Динамо" прийме на своєму полі "Олександрію".
Традиційно побачити матчі УПЛ можна буде на каналах "Футбол 1", "Футбол 2", УНІАН та 2+2. Вашій увазі повний розклад туру.
Прем'єр-ліга України. 7-й тур
24 жовтня (субота)
14:00. "Ворскла" – "Шахтар", "Футбол 2"
Київ, стадіон імені Віктора Баннікова
Головний арбітр: Дмитро Кутаков
17:00. "Олімпік" – "Десна", "Футбол 2"
Київ, стадіон "Динамо" імені Валерія Лобановського
Головний арбітр: Денис Шурман
17:00. "Динамо" – "Олександрія", 2+2
Київ, НСК "Олімпійський"
Головний арбітр: Максим Козиряцький
Арбітр VAR: Віктор Копієвський
19:30. "Львів" – "Дніпро-1", "Футбол 2"
Львів, стадіон "Арена-Львів"
Головний арбітр: Володимир Новохатній
25 жовтня (неділя)
14:00. "Інгулець" – "Маріуполь", "Футбол 1"
Кропивницький, стадіон "Зірка"
Головний арбітр: Дмитро Кривушкін
Арбітр VAR: Микола Балакін
17:00. "Колос" – "Минай", "Футбол 1"
Ковалівка, стадіон "Колос"
Головний арбітр: Олександр Шандор
19:30. "Зоря" – "Рух", УНІАН
Запоріжжя, стадіон "Славутич-Арена"
Головний арбітр: Юрій Іванов
Арбітр VAR: Віталій Романов
Як повідомляв OBOZREVATEL, форвард київського "Динамо" Артем Бесєдін, який попався на допінгу, повернувся до тренувань і розповів про розмову з Мірчею Луческу.