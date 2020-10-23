Де дивитися онлайн 7-й тур УПЛ: розклад, календар, таблиця

В українській футбольній Прем'єр-лізі 24-25 жовтня будуть зіграні матчі сьомого туру.

У центральній грі зустрінуться друга і третя команда першості – полтавська "Ворскла" і донецький "Шахтар" відповідно. Зі свого боку лідер турнірної таблиці київське "Динамо" прийме на своєму полі "Олександрію".

Традиційно побачити матчі УПЛ можна буде на каналах "Футбол 1", "Футбол 2", УНІАН та 2+2. Вашій увазі повний розклад туру.

Прем'єр-ліга України. 7-й тур

24 жовтня (субота)

14:00. "Ворскла" – "Шахтар", "Футбол 2"

Київ, стадіон імені Віктора Баннікова

Головний арбітр: Дмитро Кутаков

17:00. "Олімпік" – "Десна", "Футбол 2"

Київ, стадіон "Динамо" імені Валерія Лобановського

Головний арбітр: Денис Шурман

17:00. "Динамо" – "Олександрія", 2+2

Київ, НСК "Олімпійський"

Головний арбітр: Максим Козиряцький

Арбітр VAR: Віктор Копієвський

19:30. "Львів" – "Дніпро-1", "Футбол 2"

Львів, стадіон "Арена-Львів"

Головний арбітр: Володимир Новохатній

25 жовтня (неділя)

14:00. "Інгулець" – "Маріуполь", "Футбол 1"

Кропивницький, стадіон "Зірка"

Головний арбітр: Дмитро Кривушкін

Арбітр VAR: Микола Балакін

17:00. "Колос" – "Минай", "Футбол 1"

Ковалівка, стадіон "Колос"

Головний арбітр: Олександр Шандор

19:30. "Зоря" – "Рух", УНІАН

Запоріжжя, стадіон "Славутич-Арена"

Головний арбітр: Юрій Іванов

Арбітр VAR: Віталій Романов

Як повідомляв OBOZREVATEL, форвард київського "Динамо" Артем Бесєдін, який попався на допінгу, повернувся до тренувань і розповів про розмову з Мірчею Луческу.