Де дивитися онлайн 7-й тур Прем'єр-ліги: розклад трансляцій

У чемпіонаті України з футболу 14-15 вересня поновлюються матчі розіграшу елітного дивізіону – Прем'єр-ліги.
Увага фанатів, зрозуміло, прикута до протистояння в Києві, де "Динамо" спробує перервати свою п'ятиматчеву серію без перемог у грі з "Десною".
За традицією поєдинки можна буде побачити в ефірі каналів "Футбол 1", "Футбол 2", 2+2 і ZIK. Вашій увазі повний розклад ігрового дня.
Прем'єр Ліга. 7-й тур
14 сентября (п'ятниця)
14:00. "Олександрія" – "Дніпро-1", "Футбол 2"
Олександрія, стадіон "Ніка"
Головний арбітр: Андрій Коваленко
17:00. "Карпати" – "Ворскла", ZIK
Львів, стадіон "Україна"
Головний арбітр: Ігор Пасхал
17:00. "Шахтар" – "Зоря", "Футбол 2"
Харків, стадіон "Металіст"
Головний арбітр: Віталій Романов
15 вересня (неділя)
14:00. "Маріуполь" – "Олімпік", "Футбол 1"
Маріуполь, стадіон імені Володимира Бойка
Головний арбітр: Олександр Дердо
17:00. "Динамо" – "Десна", 2+2
Київ, стадіон "Олімпійський"
Головний арбітр: Віктор Копієвський
19:30. "Колос" – "Львів", "Футбол 1"
Київ, стадіон "Оболонь-Арена"
Головний арбітр: Олександр Омельченко
Як повідомляв OBOZREVATEL, стали відомі нові дані про бунт футболістів в київському "Динамо".
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