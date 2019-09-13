Де дивитися онлайн 7-й тур Прем'єр-ліги: розклад трансляцій

У чемпіонаті України з футболу 14-15 вересня поновлюються матчі розіграшу елітного дивізіону – Прем'єр-ліги.

Увага фанатів, зрозуміло, прикута до протистояння в Києві, де "Динамо" спробує перервати свою п'ятиматчеву серію без перемог у грі з "Десною".

За традицією поєдинки можна буде побачити в ефірі каналів "Футбол 1", "Футбол 2", 2+2 і ZIK. Вашій увазі повний розклад ігрового дня.

Прем'єр Ліга. 7-й тур

14 сентября (п'ятниця)

14:00. "Олександрія" – "Дніпро-1", "Футбол 2"

Олександрія, стадіон "Ніка"

Головний арбітр: Андрій Коваленко

17:00. "Карпати" – "Ворскла", ZIK

Львів, стадіон "Україна"

Головний арбітр: Ігор Пасхал

17:00. "Шахтар" – "Зоря", "Футбол 2"

Харків, стадіон "Металіст"

Головний арбітр: Віталій Романов

15 вересня (неділя)

14:00. "Маріуполь" – "Олімпік", "Футбол 1"

Маріуполь, стадіон імені Володимира Бойка

Головний арбітр: Олександр Дердо

17:00. "Динамо" – "Десна", 2+2

Київ, стадіон "Олімпійський"

Головний арбітр: Віктор Копієвський

19:30. "Колос" – "Львів", "Футбол 1"

Київ, стадіон "Оболонь-Арена"

Головний арбітр: Олександр Омельченко

Як повідомляв OBOZREVATEL, стали відомі нові дані про бунт футболістів в київському "Динамо".

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