Де дивитися онлайн 6-й тур УПЛ: календар, таблиця, розклад трансляцій

В українській футбольній Прем'єр-лізі після паузи на матчі національних збірних поновлюється розіграш національного чемпіонату.

17-18 жовтня будуть зіграні зустрічі шостого туру. Київське "Динамо" nf донецький "Шахтар" проведуть зустрічі з аутсайдерами першості. Столичний колектив вирушить до Львова до місцевого "Руху", а "гірники" прийматимуть на своєму полі інший колектив зі столиці Західної України – "Львів".

За традицією вболівальники зможуть побачити поєдинки УПЛ на каналах "Футбол 1", "Футбол 2" та УНІАН. Вашій увазі повний розклад ігрового дня.

Прем'єр-ліга України. 6-й тур

17 жовтня (субота)

14:00. "Минай" – "Маріуполь". "Футбол 2"

Ужгород, стадіон "Авангард"

Головний арбітр: Євген Арановський

17:00. "Шахтар" – "Львів", "Футбол 2"

Київ, НСК "Олімпійський"

Головний арбітр: Дмитро Бондаренко

17:00. "Рух" – "Динамо", "Футбол 1"

Львів, стадіон "Арена-Львів"

Головний арбітр: Ігор Пасхал

Арбітр VAR: Віталій Романов

19:30. "Зоря" – "Колос", УНІАН

Запоріжжя, стадіон "Славутич-Арена"

Головний арбітр: Анатолій Абдула

18 жовтня (неділя)

14:00. "Олімпік" – "Ворскла", "Футбол 1"

Київ, стадіон "Динамо" імені Валерія Лобановського

Головний арбітр: Володимир Новохатний

17:00. "Олександрія" – "Інгулець", "Футбол 1"

Олександрія, стадіон "Ніка"

Головний арбітр: Сергій Бойко

19:30. "Дніпро-1" – "Десна", УНІАН

Дніпро, стадіон "Дніпро-Арена"

Головний арбітр: Катерина Монзуль

Арбітр VAR: Андрій Коваленко

Як повідомляв OBOZREVATEL, в "Олександрії" виявлено 27 випадків коронавірусу. П'ять заражених виявилося у полтавській "Ворсклі".