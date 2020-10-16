Де дивитися онлайн 6-й тур УПЛ: календар, таблиця, розклад трансляцій
В українській футбольній Прем'єр-лізі після паузи на матчі національних збірних поновлюється розіграш національного чемпіонату.
17-18 жовтня будуть зіграні зустрічі шостого туру. Київське "Динамо" nf донецький "Шахтар" проведуть зустрічі з аутсайдерами першості. Столичний колектив вирушить до Львова до місцевого "Руху", а "гірники" прийматимуть на своєму полі інший колектив зі столиці Західної України – "Львів".
За традицією вболівальники зможуть побачити поєдинки УПЛ на каналах "Футбол 1", "Футбол 2" та УНІАН. Вашій увазі повний розклад ігрового дня.
Прем'єр-ліга України. 6-й тур
17 жовтня (субота)
14:00. "Минай" – "Маріуполь". "Футбол 2"
Ужгород, стадіон "Авангард"
Головний арбітр: Євген Арановський
17:00. "Шахтар" – "Львів", "Футбол 2"
Київ, НСК "Олімпійський"
Головний арбітр: Дмитро Бондаренко
17:00. "Рух" – "Динамо", "Футбол 1"
Львів, стадіон "Арена-Львів"
Головний арбітр: Ігор Пасхал
Арбітр VAR: Віталій Романов
19:30. "Зоря" – "Колос", УНІАН
Запоріжжя, стадіон "Славутич-Арена"
Головний арбітр: Анатолій Абдула
18 жовтня (неділя)
14:00. "Олімпік" – "Ворскла", "Футбол 1"
Київ, стадіон "Динамо" імені Валерія Лобановського
Головний арбітр: Володимир Новохатний
17:00. "Олександрія" – "Інгулець", "Футбол 1"
Олександрія, стадіон "Ніка"
Головний арбітр: Сергій Бойко
19:30. "Дніпро-1" – "Десна", УНІАН
Дніпро, стадіон "Дніпро-Арена"
Головний арбітр: Катерина Монзуль
Арбітр VAR: Андрій Коваленко
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