Де дивитися онлайн 5-й тур УПЛ: календар, таблиця, розклад трансляцій
В українській футбольній Прем'єр-лізі 3-4 жовтня відбудуться матчі п'ятого туру національного чемпіонату.
Лідер першості київське "Динамо" зіграє з "Зорею", а чинний чемпіон "Шахтар" відправиться на виїзд до Чернігова на матч із місцевою "Десною".
Вболівальники традиційно зможуть побачити прямі трансляції матчів на каналах "Футбол 1", "Футбол 2", УНІАН та 2+2. Представляємо вашій увазі повний календар ігрового дня.
Прем'єр-ліга України. 5 тур
3 жовтня (субота)
14:00. "Дніпро-1" – "Ворскла", УНІАН
Дніпро, стадіон "Дніпро-Арена"
Головний арбітр: Юрій Іванов
Арбітр VAR: Євген Арановський
17:00. "Рух" – "Львів", "Футбол 2"
Львів, стадіон "Арена-Львів"
Головний арбітр: Дмитро Кутаков
19:30. "Інгулець" – "Минай", "Футбол 2"
Кропивницький, стадіон "Зірка"
Головний арбітр: Микола Балакін
4 жовтня (неділя)
14:00. "Олімпік" – "Олександрія", "Футбол 1"
Київ, стадіон "Динамо" імені Валерія Лобановського
Головний арбітр: Максим Козиряцький
17:00. "Десна" – "Шахтар", "Футбол 1"
Чернігів, стадіон імені Юрія Гагаріна
Головний арбітр: Ігор Пасхал
17:00. "Динамо" – "Зоря", 2+2
Київ, НСК "Олімпійський"
Головний арбітр: Катерина Монзуль
Арбітр VAR: Віталій Романов
19:30. "Колос" – "Маріуполь", "Футбол 1"
Ковалівка, стадіон "Колос"
Головний арбітр: Віктор Копієвський
Як повідомляв OBOZREVATEL, київське "Динамо" і донецький "Шахтар" дізналися суперників у груповому етапі Ліги чемпіонів.