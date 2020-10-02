Де дивитися онлайн 5-й тур УПЛ: календар, таблиця, розклад трансляцій

В українській футбольній Прем'єр-лізі 3-4 жовтня відбудуться матчі п'ятого туру національного чемпіонату.

Лідер першості київське "Динамо" зіграє з "Зорею", а чинний чемпіон "Шахтар" відправиться на виїзд до Чернігова на матч із місцевою "Десною".

Вболівальники традиційно зможуть побачити прямі трансляції матчів на каналах "Футбол 1", "Футбол 2", УНІАН та 2+2. Представляємо вашій увазі повний календар ігрового дня.

Прем'єр-ліга України. 5 тур

3 жовтня (субота)

14:00. "Дніпро-1" – "Ворскла", УНІАН

Дніпро, стадіон "Дніпро-Арена"

Головний арбітр: Юрій Іванов

Арбітр VAR: Євген Арановський

17:00. "Рух" – "Львів", "Футбол 2"

Львів, стадіон "Арена-Львів"

Головний арбітр: Дмитро Кутаков

19:30. "Інгулець" – "Минай", "Футбол 2"

Кропивницький, стадіон "Зірка"

Головний арбітр: Микола Балакін

4 жовтня (неділя)

14:00. "Олімпік" – "Олександрія", "Футбол 1"

Київ, стадіон "Динамо" імені Валерія Лобановського

Головний арбітр: Максим Козиряцький

17:00. "Десна" – "Шахтар", "Футбол 1"

Чернігів, стадіон імені Юрія Гагаріна

Головний арбітр: Ігор Пасхал

17:00. "Динамо" – "Зоря", 2+2

Київ, НСК "Олімпійський"

Головний арбітр: Катерина Монзуль

Арбітр VAR: Віталій Романов

19:30. "Колос" – "Маріуполь", "Футбол 1"

Ковалівка, стадіон "Колос"

Головний арбітр: Віктор Копієвський

Як повідомляв OBOZREVATEL, київське "Динамо" і донецький "Шахтар" дізналися суперників у груповому етапі Ліги чемпіонів.