Де дивитися онлайн 4-й тур Прем'єр-ліги: розклад трансляцій

В українській футбольній Прем'єр-лізі 17-18 серпня будуть зіграні матчі 4-го туру першого етапу національного чемпіонату.
Центральним стане протистояння в Запоріжжі між представниками країни в Лізі Європи "Зорею" та "Олександрією". При цьому матч за участю "Динамо" та "Маріуполя" було перенесено через участь команд у єврокубках.
За традицією вболівальники зможуть побачити матчі туру на каналах "Футбол 1", "Футбол 2", УНІАН та 2+2. Вашій увазі повний розклад четвертого ігрового дня УПЛ.
Прем'єр Ліга. 4-й тур
17 серпня (субота)
14:00. "Ворскла" – "Дніпро-1", "Футбол 2"
Полтава, стадіон "Ворскла" імені Бутовського
Головний арбітр: Євген Арановський
17:00. "Десна" – "Колос", УНІАН
Чернігів, стадіон імені Гагаріна
Головний арбітр: Андрій Коваленко
18 серпня (неділя)
17:00. "Олімпік" – "Карпати", "Футбол 1"
Київ, стадіон "Динамо" імені Лобановського
Головний арбітр: Денис Шурман
19:30. "Зоря" – "Олександрія", 2+2
Запоріжжя, стадіон "Славутич-Арена"
Головний арбітр: Микола Балакін
19:30. "Львів" – "Шахтар", "Футбол 1"
Львів, стадіон "Україна"
Головний арбітр: Віктор Копієвський
Матч "Маріуполь" – "Динамо" перенесено на 25 вересня.
Як повідомляв OBOZREVATEL, київське "Динамо" офіційно оголосило наступника Олександра Хацкевича на посаді тренера команди.
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