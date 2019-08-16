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Де дивитися онлайн 4-й тур Прем'єр-ліги: розклад трансляцій

1.2т Читати матеріал російською

В українській футбольній Прем'єр-лізі 17-18 серпня будуть зіграні матчі 4-го туру першого етапу національного чемпіонату.

Центральним стане протистояння в Запоріжжі між представниками країни в Лізі Європи "Зорею" та "Олександрією". При цьому матч за участю "Динамо" та "Маріуполя" було перенесено через участь команд у єврокубках.

За традицією вболівальники зможуть побачити матчі туру на каналах "Футбол 1", "Футбол 2", УНІАН та 2+2. Вашій увазі повний розклад четвертого ігрового дня УПЛ.

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Прем'єр Ліга. 4-й тур

17 серпня (субота)

14:00. "Ворскла" – "Дніпро-1", "Футбол 2"
Полтава, стадіон "Ворскла" імені Бутовського
Головний арбітр: Євген Арановський

17:00. "Десна" – "Колос", УНІАН
Чернігів, стадіон імені Гагаріна
Головний арбітр: Андрій Коваленко

18 серпня (неділя)

17:00. "Олімпік" – "Карпати", "Футбол 1"
Київ, стадіон "Динамо" імені Лобановського
Головний арбітр: Денис Шурман

19:30. "Зоря" – "Олександрія", 2+2
Запоріжжя, стадіон "Славутич-Арена"
Головний арбітр: Микола Балакін

19:30. "Львів" – "Шахтар", "Футбол 1"
Львів, стадіон "Україна"
Головний арбітр: Віктор Копієвський

Матч "Маріуполь" – "Динамо" перенесено на 25 вересня.

Як повідомляв OBOZREVATEL, київське "Динамо" офіційно оголосило наступника Олександра Хацкевича на посаді тренера команди.

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Тема
Прем'єр-ліга України
Місце
Україна
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