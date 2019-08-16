Де дивитися онлайн 4-й тур Прем'єр-ліги: розклад трансляцій

В українській футбольній Прем'єр-лізі 17-18 серпня будуть зіграні матчі 4-го туру першого етапу національного чемпіонату.

Центральним стане протистояння в Запоріжжі між представниками країни в Лізі Європи "Зорею" та "Олександрією". При цьому матч за участю "Динамо" та "Маріуполя" було перенесено через участь команд у єврокубках.

За традицією вболівальники зможуть побачити матчі туру на каналах "Футбол 1", "Футбол 2", УНІАН та 2+2. Вашій увазі повний розклад четвертого ігрового дня УПЛ.

Прем'єр Ліга. 4-й тур

17 серпня (субота)

14:00. "Ворскла" – "Дніпро-1", "Футбол 2"

Полтава, стадіон "Ворскла" імені Бутовського

Головний арбітр: Євген Арановський

17:00. "Десна" – "Колос", УНІАН

Чернігів, стадіон імені Гагаріна

Головний арбітр: Андрій Коваленко

18 серпня (неділя)

17:00. "Олімпік" – "Карпати", "Футбол 1"

Київ, стадіон "Динамо" імені Лобановського

Головний арбітр: Денис Шурман

19:30. "Зоря" – "Олександрія", 2+2

Запоріжжя, стадіон "Славутич-Арена"

Головний арбітр: Микола Балакін

19:30. "Львів" – "Шахтар", "Футбол 1"

Львів, стадіон "Україна"

Головний арбітр: Віктор Копієвський

Матч "Маріуполь" – "Динамо" перенесено на 25 вересня.

Як повідомляв OBOZREVATEL, київське "Динамо" офіційно оголосило наступника Олександра Хацкевича на посаді тренера команди.

Підписуйся на наш Instagram! Отримуй лише найважливіше!