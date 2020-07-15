Де дивитися онлайн 32-й тур УПЛ: календар, таблиця, розклад трансляцій
В Українській футбольній Прем'єр-лізі 15-16 липня пройдуть матчі передостаннього, 31-го, туру розіграшу національної першості.
Головною подією ігрового дня, безсумнівно, стане битва київського "Динамо" та луганської "Зорі", які ведуть очну боротьбу за друге місце і путівку до кваліфікації Ліги чемпіонів.
Традиційно матчі УПЛ можна буде побачити на телеканалах "Футбол 1", "Футбол 2", 2+2 та УНІАН. Вашій увазі повний розклад туру.
Прем'єр-ліга України. 31-й тур
15 липня (середа)
16 липня (вівторок)Переглянути інтерактивний контент на obozrevatel.com
Матч "Дніпро-1" – "Карпати" не відбудеться через зняття з розіграшу УПЛ львівської команди.
Як повідомляв OBOZREVATEL, футболістів київського "Динамо" напередодні матчу з "Зорею" замкнуть на клубній базі.