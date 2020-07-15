Де дивитися онлайн 32-й тур УПЛ: календар, таблиця, розклад трансляцій

Олександр Чеканов Футбол 14:12, 15.07.2020

В Українській футбольній Прем'єр-лізі 15-16 липня пройдуть матчі передостаннього, 31-го, туру розіграшу національної першості.

Головною подією ігрового дня, безсумнівно, стане битва київського "Динамо" та луганської "Зорі", які ведуть очну боротьбу за друге місце і путівку до кваліфікації Ліги чемпіонів.

Традиційно матчі УПЛ можна буде побачити на телеканалах "Футбол 1", "Футбол 2", 2+2 та УНІАН. Вашій увазі повний розклад туру.

Прем'єр-ліга України. 31-й тур

15 липня (середа)

Переглянути інтерактивний контент на obozrevatel.com

16 липня (вівторок)

Переглянути інтерактивний контент на obozrevatel.com

Матч "Дніпро-1" – "Карпати" не відбудеться через зняття з розіграшу УПЛ львівської команди.

Як повідомляв OBOZREVATEL, футболістів київського "Динамо" напередодні матчу з "Зорею" замкнуть на клубній базі.

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