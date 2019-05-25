Де дивитися онлайн 31-тур Прем'єр-ліги: розклад трансляцій

У чемпіонаті України з футболу 25-26 травня проходять матчі 31-го туру розіграшу Прем'єр-ліги.

Центральним поєдинком ігрового дня стане протистояння в Харкові, де донецький "Шахтар" вже в статусі чемпіона України в донецькому дербі буде екзаменувати ФК "Маріуполь".

За традицією вболівальники зможуть побачити всі матчі першості на каналах "Футбол 1", "Футбол 2", ZIK і 2 + 2. Вашій увазі розклад 31-го туру УПЛ.

25 квітня, неділя

17:00, "Десна" - "Арсенал-Київ", Футбол 1

Чернігів, стадіон ім. Ю. Гагаріна

Головний арбітр: Абдула А.Б. (Харків)

17:00, "Ворскла" - "Чорноморець" (Одеса), Футбол 2

Полтава, стадіон "Ворскла" ім. А.Бутовского

Головний арбітр: Бойко С.М. (Київська обл.)

17:00, "Карпати" - "Олімпік" (Донецьк), ZIK

Львів, стадіон "Україна"

Головний арбітр: Труханов К.В. (Харків)

26 травень неділя

17:00 "Динамо" - ФК "Львів", 2 + 2

Київ, НСК "Олімпійський"

Головний арбітр: Іванов Ю.В. (Донецька обл.)

19:30 "Шахтар" (Донецьк) - "Маріуполь", Футбол 1

Харків, ОСК "Металіст"

Головний арбітр: Коваленко А.А. (Полтава)

19:30 "Зоря" (Луганськ) - "Олександрія", 2 + 2

Запоріжжя, "Славутич-Арена"

Головний арбітр: Бондаренко Д.Є. (Одеса)

Як повідомляв OBOZREVATEL, в матчі 30-го туру УПЛ "Шахтаря" на поле ОСК "Металіст" зіграв внічию зі своїм одвічним суперником - київським "Динамо"

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