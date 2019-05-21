30-й тур Прем'єр-ліги: результати, огляди і розклад трансляцій

У чемпіонаті України з футболу 21-22 травня проходять матчі 30-го туру розіграшу Прем'єр-ліги.
Центральним поєдинком ігрового дня стане протистояння в Харкові, де донецький "Шахтар" уже в статусі чемпіона прийме на поле ОСК "Металіст" свого одвічного суперника київське "Динамо".
За традицією вболівальники зможуть побачити всі матчі першості на каналах "Футбол 1" і "Футбол 2". Вашій увазі розклад 30-го туру УПЛ.
Прем'єр Ліга. 30-й тур
21 травня (вівторок)
"Арсенал-Київ" – "Олімпік" 1:1 (1:1, 0:0)
Голи: 0:1 – 25 Діейе, 1:1 – 31 Танковскій.
Арсенал-Київ – Підківка , Жичиков, Башлай, Вакуленко, Домбровський, Калитвинцев, Танковскій, Мудрик (Міссі-Мезу, 55), Ліпартія (Оріховський, 70), Дубінчак, Ковпак.
Олімпік – Кринська, Цимбалюк, Гришко, Клименчук (Кольцов, 66), Політило, Вантух, Гай, Ксьонз, Пасіч, Діейе (Дегтярьов, 84), Тейшейра (Сондей, 90).
Попередження: Пасіч (52), Клименчук (61), Дубінчак (69), Калитвинцев (75), Башлай (86).
Вилучення: Пасіч (54).
"Чорноморець" – "Карпати" 3:1 (1:0, 2:1)
Голи: 1:0 – 9 Вільхьяльмссон, 1:1 – 74, пенальті Мякушко, 2:1 – 75 Павлов, 3:1 – 83 Рижук.
Чорноморець – Литовченко, Рижук, Трубочкін, Голіков, Вільхьяльмссон (Семенів, 87), Бабенко, Гошкодеря, Танчик, Хамелюк, Аржанов (Чорний, 89), Коваль (Павлов, 71).
Карпати – Кучинський, Мірошниченко, Ковтун, Мехреміч, Онгль, Кльоц, Бусько, Мендес (Гуцуляк, 49), Мякушко, Дебелко, Ді Франко (Толочко, 86).
Попередження: Ковтун (3), Павлов (79).
"Десна" – "Ворскла" 0:1 (0:1, 0:0)
Гол: 0:1 – 31 Петрович.
Десна – Литовка, Імереков, Парцванія, Немчанінов, Мостовий, Волков (Богданов, 75), Огиря, Фаворов, Хльобас, Безбородько (Філіппов, 75), Сергійчук (Картушов, 46).
Ворскла – Ткаченко, Мартиненко, Сапай, Пердута, Петрович (Габелок, 90), Саків (Шехіч, 78), Скляр, Чеснаков, Ребенок, Коломоєць, Васін (Мисик, 68).
Попередження: Коломоєць (38), Безбородько (45), Васін (63), Ткаченко (80), Шехіч (82), Мартиненко (86).
22 травня (середа)
17:00. "Маріуполь" – "Олександрія", "Футбол 2"
Маріуполь, стадіон імені Володимира Бойка
Головний арбітр: Євген Арановський
17:00. "Львів" – "Зоря", "Футбол 1"
Львів, стадіон "Україна"
Головний арбітр: Олександр Дердо
19:36. "Шахтар" – "Динамо", "Футбол 2"
Харків, стадіон "Металіст"
Головний арбітр: Ярослав Козик
🔥 Maruv, Гайтана та Оля Полякова – в Харкові. Шоу на святкуванні чемпіонства "Шахтаря"! ⚒ ⠀ 🏆 22 травня на ОСК "Металіст" відразу після фінального свистка в матчі # ШахтерДінамо відбудеться церемонія нагородження "гірників" золотими медалями та святковий концерт. ⠀ ⚠ Початок гри рівно о 19:36. Квитки на матч і шоу можна придбати на shakhtar.com (посилання – в описі профілю). ⠀ 🔥 Maruv, Гайтана та Оля Полякова – у Харкові. Шоу на святкуванні чемпіонства "Шахтаря"! ⚒ ⠀ 🏆 22 травня на ОСК "Металіст" Одразу после фінального свистка в матчі # ШахтарДінамо состоится церемонія нагородження "гірніків" золотими медалями й Святковий концерт. ⠀ ⚠ Початок гри Рівно о 19:36. Квітки на матч и шоу можна прідбаті на shakhtar.com (ПОСИЛАННЯ – в опісі профілю).
Як повідомляв OBOZREVATEL, донецький "Шахтар" обіграв "Зорю" в 29-му турі Прем'єр-ліги і достроково став чемпіоном України. При цьому "гірники" обійшли київське "Динамо" за кількістю завойованих трофеїв за час незалежності нашої країни.
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