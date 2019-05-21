30-й тур Прем'єр-ліги: результати, огляди і розклад трансляцій

У чемпіонаті України з футболу 21-22 травня проходять матчі 30-го туру розіграшу Прем'єр-ліги.

Центральним поєдинком ігрового дня стане протистояння в Харкові, де донецький "Шахтар" уже в статусі чемпіона прийме на поле ОСК "Металіст" свого одвічного суперника київське "Динамо".

За традицією вболівальники зможуть побачити всі матчі першості на каналах "Футбол 1" і "Футбол 2". Вашій увазі розклад 30-го туру УПЛ.

Прем'єр Ліга. 30-й тур

21 травня (вівторок)

"Арсенал-Київ" – "Олімпік" 1:1 (1:1, 0:0) Голи: 0:1 – 25 Діейе, 1:1 – 31 Танковскій.

Арсенал-Київ – Підківка , Жичиков, Башлай, Вакуленко, Домбровський, Калитвинцев, Танковскій, Мудрик (Міссі-Мезу, 55), Ліпартія (Оріховський, 70), Дубінчак, Ковпак.

Олімпік – Кринська, Цимбалюк, Гришко, Клименчук (Кольцов, 66), Політило, Вантух, Гай, Ксьонз, Пасіч, Діейе (Дегтярьов, 84), Тейшейра (Сондей, 90).

Попередження: Пасіч (52), Клименчук (61), Дубінчак (69), Калитвинцев (75), Башлай (86).

Вилучення: Пасіч (54).

"Чорноморець" – "Карпати" 3:1 (1:0, 2:1) Голи: 1:0 – 9 Вільхьяльмссон, 1:1 – 74, пенальті Мякушко, 2:1 – 75 Павлов, 3:1 – 83 Рижук.

Чорноморець – Литовченко, Рижук, Трубочкін, Голіков, Вільхьяльмссон (Семенів, 87), Бабенко, Гошкодеря, Танчик, Хамелюк, Аржанов (Чорний, 89), Коваль (Павлов, 71).

Карпати – Кучинський, Мірошниченко, Ковтун, Мехреміч, Онгль, Кльоц, Бусько, Мендес (Гуцуляк, 49), Мякушко, Дебелко, Ді Франко (Толочко, 86).

Попередження: Ковтун (3), Павлов (79).

"Десна" – "Ворскла" 0:1 (0:1, 0:0) Гол: 0:1 – 31 Петрович.

Десна – Литовка, Імереков, Парцванія, Немчанінов, Мостовий, Волков (Богданов, 75), Огиря, Фаворов, Хльобас, Безбородько (Філіппов, 75), Сергійчук (Картушов, 46).

Ворскла – Ткаченко, Мартиненко, Сапай, Пердута, Петрович (Габелок, 90), Саків (Шехіч, 78), Скляр, Чеснаков, Ребенок, Коломоєць, Васін (Мисик, 68).

Попередження: Коломоєць (38), Безбородько (45), Васін (63), Ткаченко (80), Шехіч (82), Мартиненко (86).

22 травня (середа)

17:00. "Маріуполь" – "Олександрія", "Футбол 2"

Маріуполь, стадіон імені Володимира Бойка

Головний арбітр: Євген Арановський

17:00. "Львів" – "Зоря", "Футбол 1"

Львів, стадіон "Україна"

Головний арбітр: Олександр Дердо

19:36. "Шахтар" – "Динамо", "Футбол 2"

Харків, стадіон "Металіст"

Головний арбітр: Ярослав Козик

Як повідомляв OBOZREVATEL, донецький "Шахтар" обіграв "Зорю" в 29-му турі Прем'єр-ліги і достроково став чемпіоном України. При цьому "гірники" обійшли київське "Динамо" за кількістю завойованих трофеїв за час незалежності нашої країни.

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