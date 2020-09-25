Де дивитися онлайн 3-й тур УПЛ: календар, розклад, таблиця
В українській футбольній Прем'єр-лізі 26-27 вересня пройдуть матчі четвертого туру національної першості.
Лідер чемпіонату "Ворскла" прийме на своєму полі "Маріуполь", "Динамо", яке займає друге місце, зіграє в Києві з "Минаєм", а чинний чемпіон "Шахтар" – з "Олімпіком".
За традицією вболівальники зможуть побачити трансляції матчів на каналах "Футбол 1" і "Футбол 2". Вашій увазі повний розклад ігрового дня.
Прем'єр Ліга. 4-й тур
26 вересня (субота)
14:00. "Минай" – "Динамо", "Футбол 2"
Київ, стадіон "Олімпійський"
Головний арбітр: Віталій Романов
17:00. "Ворскла" – "Маріуполь", "Футбол 2"
Полтава, стадіон "Ворскла" імені Олексія Бутовського
Головний арбітр: Володимир Новохатній
19:30. "Олександрія" – "Дніпро-1", "Футбол 2"
Олександрія, стадіон "Ніка"
Головний арбітр: Ігор Пасхал
27 вересня (восркесенье)
14:00. "Львів" – "Зоря", "Футбол 1"
Львів, стадіон "Україна"
Головний арбітр: Олександр Омельченко
17:00. "Шахтар" – "Олімпік", "Футбол 1"
Київ, стадіон "Олімпійський"
Головний арбітр: Анатолій Абдула
19:30. "Десна" – "Рух", "Футбол 1"
Чернігів, стадіон імені Юрія Гагаріна
Головний арбітр: Денис Шурман
19:30. "Колос" – "Інгулець", "Футбол 2"
Ковалівка, стадіон "Колос"
Головний арбітр: Олександр Дердо
Як повідомляв OBOZREVATEL, донецький "Шахтар" у перенесеному матчі другого туру Прем'єр-ліги сенсаційно зіграв внічию з "Рухом".