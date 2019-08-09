Де дивитися онлайн 3-й тур Прем'єр-ліги: розклад трансляцій

В українській Прем'єр-лізі 10-11 серпня відбудуться матчі третього туру футбольної першості країни.

Вся увага уболівальників, без сумніву, буде прикута до протистояння "Динамо" та "Шахтаря", яке відбудеться на НСК "Олімпійський".

Всі матчі шанувальники УПЛ зможуть побачити завдяки прямим трансляціям на телеканалах "Футбол 1", "Футбол 2" і 2+2. Вашій увазі повний розклад ігрового дня.

Прем'єр Ліга. 3-й тур

10 серпня (субота)

17:00. "Динамо" – "Шахтар", 2+2

Київ, НСК "Олімпійський"

Головний арбітр: Ярослав Козик

19:30. "Ворскла" – "Львів", "Футбол 1"

Полтава, стадіон "Ворскла" імені Бутовського

Головний арбітр: Сергій Бойко

19:30. "Олександрія" – "Олімпік", "Футбол 2"

Олександрія, стадіон "Ніка"

Головний арбітр: Андрій Коваленко

11 серпня (неділя)

17:00. "Дніпро-1" – "Десна", 2+2

Дніпро, стадіон "Дніпро-Арена"

Головний арбітр: Дмитро Бондаренко

17:00. "Колос" – "Зоря", "Футбол 1"

Київ, стадіон "Оболонь Арена"

Головний арбітр: Олександр Омельченко

19:30. "Карпати" – "Маріуполь", "Футбол 1"

Львів, стадіон "Україна"

Головний арбітр: Костянтин Труханов

Як повідомляв OBOZREVATEL, донецький "Шахтар" зазнав серйозної втрати напередодні битви з київським "Динамо".

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