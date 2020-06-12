Де дивитися онлайн 26-й тур УПЛ: календар і розклад трансляцій
В українській футбольній Прем'єр-лізі 13-14 червня пройдуть матчі 26-го туру.
Вся увага вболівальників буде прикута до поєдинку в Запоріжжі, де зійдуться прямі конкуренти в боротьбі за місце в кваліфікації Ліги чемпіонів "Зоря" і "Динамо".
Традиційно вболівальники зможуть побачити матчі ігрового дня на телеканалах "Футбол 1", "Футбол 2" і 2+2. Вашій увазі розклад туру.
Прем'єр-ліга України. 26-й тур
13 червня (субота)
14 червня (неділя)Переглянути інтерактивний контент на obozrevatel.com
Матч "Карпати" – "Дніпро-1" перенесено через спалах коронавірусу у львівській команді.
Як повідомляв OBOZREVATEL, головний санітарний лікар України Віктор Ляшко розповів, коли матчі будуть проходити з глядачами.