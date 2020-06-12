Де дивитися онлайн 26-й тур УПЛ: календар і розклад трансляцій

Олександр Чеканов Футбол 18:17, 12.06.2020 Оновлено: 18:28, 12.06.2020

В українській футбольній Прем'єр-лізі 13-14 червня пройдуть матчі 26-го туру.

Вся увага вболівальників буде прикута до поєдинку в Запоріжжі, де зійдуться прямі конкуренти в боротьбі за місце в кваліфікації Ліги чемпіонів "Зоря" і "Динамо".

Традиційно вболівальники зможуть побачити матчі ігрового дня на телеканалах "Футбол 1", "Футбол 2" і 2+2. Вашій увазі розклад туру.

Прем'єр-ліга України. 26-й тур

13 червня (субота)

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14 червня (неділя)

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Матч "Карпати" – "Дніпро-1" перенесено через спалах коронавірусу у львівській команді.

Як повідомляв OBOZREVATEL, головний санітарний лікар України Віктор Ляшко розповів, коли матчі будуть проходити з глядачами.

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