Де дивитися онлайн 26-й тур УПЛ: календар і розклад трансляцій

В українській футбольній Прем'єр-лізі 13-14 червня пройдуть матчі 26-го туру.

Вся увага вболівальників буде прикута до поєдинку в Запоріжжі, де зійдуться прямі конкуренти в боротьбі за місце в кваліфікації Ліги чемпіонів "Зоря" і "Динамо".

Традиційно вболівальники зможуть побачити матчі ігрового дня на телеканалах "Футбол 1", "Футбол 2" і 2+2. Вашій увазі розклад туру.

Прем'єр-ліга України. 26-й тур

13 червня (субота)

14:00. "Маріуполь" – "Ворскла", "Футбол 2"

Маріуполь, стадіон імені Володимира Бойка

Головний арбітр: Денис Кутаков

17:00. "Зоря" – "Динамо", 2+2

Запоріжжя, стадіон "Славутич-Арена"

Головний арбітр: Микола Балакін

Арбітр VAR: Сергій Бойко

19:30. "Олімпік" – "Львів", "Футбол 2"

Київ, стадіон "Динамо" імені Валерія Лобановського

Головний арбітр: Дмитро Кривушкін

14 червня (неділя)

17:00. "Колос" – "Шахтар", "Футбол 1"

Київ, НСК "Олімпійський"

Головний арбітр: Віктор Копієвський

19:30. "Олександрія" – "Десна", "Футбол 1"

Олександрія, стадіон "Ніка"

Головний арбітр: Євген Арановський

Арбітр VAR: Віталій Романов

Матч "Карпати" – "Дніпро-1" перенесено через спалах коронавірусу у львівській команді.

Як повідомляв OBOZREVATEL, головний санітарний лікар України Віктор Ляшко розповів, коли матчі будуть проходити з глядачами.

Коли відбудеться бій Усик – Джошуа, читай у нас в Telegram!