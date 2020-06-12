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12 червня • оновлено в 19:22
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Де дивитися онлайн 26-й тур УПЛ: календар і розклад трансляцій

2.1т
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В українській футбольній Прем'єр-лізі 13-14 червня пройдуть матчі 26-го туру.

Вся увага вболівальників буде прикута до поєдинку в Запоріжжі, де зійдуться прямі конкуренти в боротьбі за місце в кваліфікації Ліги чемпіонів "Зоря" і "Динамо".

Де дивитися онлайн 26-й тур УПЛ: календар і розклад трансляцій

Традиційно вболівальники зможуть побачити матчі ігрового дня на телеканалах "Футбол 1", "Футбол 2" і 2+2. Вашій увазі розклад туру.

Прем'єр-ліга України. 26-й тур

13 червня (субота)

14:00. "Маріуполь" – "Ворскла", "Футбол 2"
Маріуполь, стадіон імені Володимира Бойка
Головний арбітр: Денис Кутаков

17:00. "Зоря" – "Динамо", 2+2
Запоріжжя, стадіон "Славутич-Арена"
Головний арбітр: Микола Балакін
Арбітр VAR: Сергій Бойко

19:30. "Олімпік" – "Львів", "Футбол 2"
Київ, стадіон "Динамо" імені Валерія Лобановського
Головний арбітр: Дмитро Кривушкін

14 червня (неділя)

17:00. "Колос" – "Шахтар", "Футбол 1"
Київ, НСК "Олімпійський"
Головний арбітр: Віктор Копієвський

19:30. "Олександрія" – "Десна", "Футбол 1"
Олександрія, стадіон "Ніка"
Головний арбітр: Євген Арановський
Арбітр VAR: Віталій Романов

Матч "Карпати" – "Дніпро-1" перенесено через спалах коронавірусу у львівській команді.

Як повідомляв OBOZREVATEL, головний санітарний лікар України Віктор Ляшко розповів, коли матчі будуть проходити з глядачами.

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Читайте всі новини по темі "Прем'єр-ліга України" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Олександр Чеканов Олександр Чеканов
Тема
Прем'єр-ліга України
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