Де дивитися онлайн 13-й тур УПЛ: календар, розклад, таблиця
В українській футбольній Прем'єр-лізі в п'ятницю, 11 грудня, стартує заключний перед зимовою паузою тур національного чемпіонату.
Лідер першості київське "Динамо" зіграє цікавий матч з "Колосом". А чинний чемпіон "Шахтар" відправиться на виїзд до новачка елітного дивізіону "Інгульця".
Побачити протистояння можна буде в ефірі телеканалів "Футбол 1", "Футбол 2" і 2+2. Вашій увазі повний розклад ігрового дня.
Прем'єр-ліга України. 13-й тур
11 грудня (п'ятниця)
19.00. "Олімпік" – "Львів", "Футбол 1"
Київ, стадіон "Динамо" імені Валерія Лобановського
Головний арбітр: Олексій Деревінський
12 грудня (субота)
14:00. "Ворскла" – "Олімпік", "Футбол 2"
Полтава, стадіон "Ворскла" імені Олексія Бутовського
Головний арбітр: Денис Шурман
Арбітр VAR: Євген Арановський
17:00. "Динамо" – "Колос", 2+2
Київ, стадіон "Динамо" імені Валерія Лобановського
Головний арбітр: Ігор Пасхал
Арбітр VAR: Микола Балакін
19:30. "Рух" – "Дніпро-1", "Футбол 2"
Львів, стадіон "Арена-Львів"
Головний арбітр: Сергій Бойко
12 грудня (неділя)
14:00. "Інгулець" – "Шахтар", "Футбол 1"
Кропивницький, стадіон "Зірка"
Головний арбітр: Дмитро Кривушкін
Арбітр VAR: Катерина Монзуль
17:00. "Десна" – "Маріуполь", "Футбол 1"
Київ, НСК "Олімпійський"
Головний арбітр: Олександр Шандор
19:30. "Олександрія" – "Зоря", "Футбол 1"
Олександрія, стадіон "Ніка"
Головний арбітр: Віталій Романов
Як повідомляв OBOZREVATEL, захисник "Динамо" Ілля Забарний отримав дискваліфікацію в УПЛ.