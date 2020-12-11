Де дивитися онлайн 13-й тур УПЛ: календар, розклад, таблиця

В українській футбольній Прем'єр-лізі в п'ятницю, 11 грудня, стартує заключний перед зимовою паузою тур національного чемпіонату.

Лідер першості київське "Динамо" зіграє цікавий матч з "Колосом". А чинний чемпіон "Шахтар" відправиться на виїзд до новачка елітного дивізіону "Інгульця".

Побачити протистояння можна буде в ефірі телеканалів "Футбол 1", "Футбол 2" і 2+2. Вашій увазі повний розклад ігрового дня.

Прем'єр-ліга України. 13-й тур

11 грудня (п'ятниця)

19.00. "Олімпік" – "Львів", "Футбол 1"

Київ, стадіон "Динамо" імені Валерія Лобановського

Головний арбітр: Олексій Деревінський

12 грудня (субота)

14:00. "Ворскла" – "Олімпік", "Футбол 2"

Полтава, стадіон "Ворскла" імені Олексія Бутовського

Головний арбітр: Денис Шурман

Арбітр VAR: Євген Арановський

17:00. "Динамо" – "Колос", 2+2

Київ, стадіон "Динамо" імені Валерія Лобановського

Головний арбітр: Ігор Пасхал

Арбітр VAR: Микола Балакін

19:30. "Рух" – "Дніпро-1", "Футбол 2"

Львів, стадіон "Арена-Львів"

Головний арбітр: Сергій Бойко

12 грудня (неділя)

14:00. "Інгулець" – "Шахтар", "Футбол 1"

Кропивницький, стадіон "Зірка"

Головний арбітр: Дмитро Кривушкін

Арбітр VAR: Катерина Монзуль

17:00. "Десна" – "Маріуполь", "Футбол 1"

Київ, НСК "Олімпійський"

Головний арбітр: Олександр Шандор

19:30. "Олександрія" – "Зоря", "Футбол 1"

Олександрія, стадіон "Ніка"

Головний арбітр: Віталій Романов

Як повідомляв OBOZREVATEL, захисник "Динамо" Ілля Забарний отримав дискваліфікацію в УПЛ.