Де дивитися онлайн 12-й тур УПЛ: розклад, календар, таблиця
В українській футбольній Прем'єр-лізі 5-6 грудня відбудуться матчі 12-го туру розіграшу в елітному дивізіоні.
Лідер першості "Динамо" зіграє з "Маріуполем", а чинний чемпіон "Шахтар" – з новачком ліги "Минаєм". Крім того, привертає увагу поєдинок третьої та четвертої команд турнірної таблиці – "Ворскли" та "Десни".
За традицією вболівальники побачать поєдинки в прямих трансляціях на каналах "Футбол 1", "Футбол 2" і УНІАН. Вашій увагу повний розклад ігрового дня.
Прем'єр-ліга України. 12-й тур
5 грудня (субота)
14:00. "Львів" – "Інгулець", "Футбол 2"
Львів, стадіон "Арена-Львів"
Головний арбітр: Ярослав Козик
17:00. "Шахтар" – "Минай", "Футбол 2"
Київ, НСК "Олімпійський"
Головний арбітр: Максим Козиряцький
Арбітр VAR: Віталій Романов
19:30. "Маріуполь" – "Динамо", "Футбол 2"
Київ, стадіон "Динамо" імені Валерія Лобановського
Головний арбітр: Андрій Коваленко
Арбітр VAR: Денис Шурман
6 грудня (субота)
14:00. "Олімпік" – "Рух", "Футбол 1"
Київ, стадіон "Динамо" імені Валерія Лобановського
Головний арбітр: Микола Балакін
17:00. "Зоря" – "Дніпро-1", УНІАН
Запоріжжя, стадіон "Славутич-Арена"
Головний арбітр: Віктор Копієвський
Арбітр VAR: Євген Арановський
17:00. "Десна" – "Ворскла", "Футбол 1"
Чернігів, стадіон імені Юрія Гагаріна
Головний арбітр: Катерина Монзуль
19:30. "Колос" – "Олександрія", "Футбол 1"
Ковалівка, стадіон "Колос"
Головний арбітр: Юрій Можаровський
Як повідомляв OBOZREVATEL, захисник київського "Динамо" Ілля Забарний отримав один матч дискваліфікації за вилучення у грі з "Ворсклою".