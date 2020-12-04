Де дивитися онлайн 12-й тур УПЛ: розклад, календар, таблиця

В українській футбольній Прем'єр-лізі 5-6 грудня відбудуться матчі 12-го туру розіграшу в елітному дивізіоні.

Лідер першості "Динамо" зіграє з "Маріуполем", а чинний чемпіон "Шахтар" – з новачком ліги "Минаєм". Крім того, привертає увагу поєдинок третьої та четвертої команд турнірної таблиці – "Ворскли" та "Десни".

За традицією вболівальники побачать поєдинки в прямих трансляціях на каналах "Футбол 1", "Футбол 2" і УНІАН. Вашій увагу повний розклад ігрового дня.

Прем'єр-ліга України. 12-й тур

5 грудня (субота)

14:00. "Львів" – "Інгулець", "Футбол 2"

Львів, стадіон "Арена-Львів"

Головний арбітр: Ярослав Козик

17:00. "Шахтар" – "Минай", "Футбол 2"

Київ, НСК "Олімпійський"

Головний арбітр: Максим Козиряцький

Арбітр VAR: Віталій Романов

19:30. "Маріуполь" – "Динамо", "Футбол 2"

Київ, стадіон "Динамо" імені Валерія Лобановського

Головний арбітр: Андрій Коваленко

Арбітр VAR: Денис Шурман

6 грудня (субота)

14:00. "Олімпік" – "Рух", "Футбол 1"

Київ, стадіон "Динамо" імені Валерія Лобановського

Головний арбітр: Микола Балакін

17:00. "Зоря" – "Дніпро-1", УНІАН

Запоріжжя, стадіон "Славутич-Арена"

Головний арбітр: Віктор Копієвський

Арбітр VAR: Євген Арановський

17:00. "Десна" – "Ворскла", "Футбол 1"

Чернігів, стадіон імені Юрія Гагаріна

Головний арбітр: Катерина Монзуль

19:30. "Колос" – "Олександрія", "Футбол 1"

Ковалівка, стадіон "Колос"

Головний арбітр: Юрій Можаровський

Як повідомляв OBOZREVATEL, захисник київського "Динамо" Ілля Забарний отримав один матч дискваліфікації за вилучення у грі з "Ворсклою".