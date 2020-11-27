Де дивитися онлайн 11-й тур УПЛ: розклад, календар, таблиця
В українській футбольній Прем'єр-лізі в п'ятницю, 27 листопада, стартує 11-й тур національного чемпіонату.
Центральним матчем, безсумнівно, стане зустріч лідера першості "Динамо" і третьої команди – полтавської "Ворскли". Зі свого боку донецький "Шахтар" зіграє з "Дніпром-1".
Побачити все гри можна буде на телеканалах "Футбол 1", "Футбол 2", УНІАН та 2+2. До вашої уваги повний розклад ігрового дня.
Прем'єр-ліга України. 11-й тур
27 листопада (п'ятниця)
19.00. "Львів" – "Маріуполь", "Футбол 1"
Львів, стадіон "Арена-Львів"
Головний арбітр: Євген Арановський
28 листопада (субота)
14:00. "Олександрія" – "Рух", "Футбол 2"
Олександрія, стадіон "Ніка"
Головний арбітр: Анатолій Абдула
17:00. "Динамо" – "Ворскла", 2+2
Київ, НСК "Олімпійський"
Головний арбітр: Юрій Іванов
Арбітр VAR: Катерина Монзуль
19:30. "Дніпро-1" – "Шахтар", УНІАН
Дніпро, стадіон "Дніпро-Арена"
Головний арбітр: Денис Шурман
Арбітр VAR: Андрій Коваленко
29 листопада (неділя)
14:00. "Минай" – "Зоря", "Футбол 1"
Ужгород, стадіон "Авангард"
Головний арбітр: Володимир Новохатній
17:00. "Колос" – "Десна", "Футбол 1"
Ковалівка, стадіон "Колос"
Головний арбітр: Віталій Романов
Арбітр VAR: Віктор Копієвський
19:30. "Інгулець" – "Олімпік", "Футбол 1"
Кропивницький, стадіон "Зірка"
Головний арбітр: Дмитро Бондаренко
Як повідомляв OBOZREVATEL, капітан київського "Динамо" Сергій Сидорчук отримав триматчеву дискваліфікацію в УПЛ.