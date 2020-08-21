Де дивитися онлайн 1-й тур УПЛ: календар і розклад трансляцій

Уже в п'ятницю, 21 серпня, в Україні стартує новий розіграш у Прем'єр-лізі.

У стартовий день в боротьбу вступають головні фаворити на "золото" – "Динамо" і "Шахтар". Кияни дебютують матчем із донецьким "Олімпіком". До гри буде прикута величезна увага, оскільки вона стане першою офіційною для "біло-синіх" під керівництвом Мірчі Луческу.

У свою чергу чинний чемпіон битиметься з "Колосом". Крім того, варто зазначити, що з нового сезону УПЛ розширилася до 14 команд. Дивізіон поповнили "Інгулець", "Рух" і "Минай".

За традицією вболівальники зможуть побачити трансляції матчів на каналах "Футбол 1" і "Футбол 2". До вашої уваги повний розклад 1-го туру УПЛ сезону 2020/2021.

Прем'єр-ліга України. 1-й тур

21 серпня (п'ятниця)

17:00. "Олімпік" – "Динамо", "Футбол 2"

Київ, стадіон "Динамо" імені Валерія Лобановського

Головний арбітр: Максим Козиряцький

19.00. "Шахтар" – "Колос", "Футбол 1"

Київ, НСК "Олімпійський"

Головний арбітр: Ігор Пасхал

Арбітр VAR: Денис Шурман

22 серпня (субота)

14:00. "Львів" – "Минай", "Футбол 2"

Львів, стадіон "Україна"

Головний арбітр: Геннадій Серпутько

17:00. "Десна" – "Зоря", "Футбол 2"

Чернігів, стадіон імені Юрія Гагаріна

Головний арбітр: Дмитро Бондаренко

Арбітр VAR: Віктор Копієвський

19:30. "Олександрія" – "Маріуполь", "Футбол 2"

Олександрія, стадіон "Ніка"

Головний арбітр: Дмитро Кутаков

23 серпня (неділя)

14:00. "Інгулець" – "Дніпро-1", "Футбол 1"

Дніпро, стадіон "Дніпро-Арена"

Головний арбітр: Костянтин Труханов

17:00. "Ворскла" – "Рух", "Футбол 1"

Полтава, стадіон "Ворскла" імені Олексія Бутовського

Головний арбітр: Олексій Деревінський

Арбітр VAR: Андрій Коваленко

Як повідомляв OBOZREVATEL, напередодні старту футбольного сезону київське "Динамо" представило нову форму.