Де дивитися онлайн 1-й тур УПЛ: календар і розклад трансляцій

У новому сезоні УПЛ виступлять 14 команд. "Террикон"
Уже в п'ятницю, 21 серпня, в Україні стартує новий розіграш у Прем'єр-лізі.
У стартовий день в боротьбу вступають головні фаворити на "золото" – "Динамо" і "Шахтар". Кияни дебютують матчем із донецьким "Олімпіком". До гри буде прикута величезна увага, оскільки вона стане першою офіційною для "біло-синіх" під керівництвом Мірчі Луческу.
У свою чергу чинний чемпіон битиметься з "Колосом". Крім того, варто зазначити, що з нового сезону УПЛ розширилася до 14 команд. Дивізіон поповнили "Інгулець", "Рух" і "Минай".
За традицією вболівальники зможуть побачити трансляції матчів на каналах "Футбол 1" і "Футбол 2". До вашої уваги повний розклад 1-го туру УПЛ сезону 2020/2021.
Прем'єр-ліга України. 1-й тур
21 серпня (п'ятниця)
17:00. "Олімпік" – "Динамо", "Футбол 2"
Київ, стадіон "Динамо" імені Валерія Лобановського
Головний арбітр: Максим Козиряцький
19.00. "Шахтар" – "Колос", "Футбол 1"
Київ, НСК "Олімпійський"
Головний арбітр: Ігор Пасхал
Арбітр VAR: Денис Шурман
22 серпня (субота)
14:00. "Львів" – "Минай", "Футбол 2"
Львів, стадіон "Україна"
Головний арбітр: Геннадій Серпутько
17:00. "Десна" – "Зоря", "Футбол 2"
Чернігів, стадіон імені Юрія Гагаріна
Головний арбітр: Дмитро Бондаренко
Арбітр VAR: Віктор Копієвський
19:30. "Олександрія" – "Маріуполь", "Футбол 2"
Олександрія, стадіон "Ніка"
Головний арбітр: Дмитро Кутаков
23 серпня (неділя)
14:00. "Інгулець" – "Дніпро-1", "Футбол 1"
Дніпро, стадіон "Дніпро-Арена"
Головний арбітр: Костянтин Труханов
17:00. "Ворскла" – "Рух", "Футбол 1"
Полтава, стадіон "Ворскла" імені Олексія Бутовського
Головний арбітр: Олексій Деревінський
Арбітр VAR: Андрій Коваленко
Як повідомляв OBOZREVATEL, напередодні старту футбольного сезону київське "Динамо" представило нову форму.
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