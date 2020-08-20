Де дивитися онлайн "Олімпік" – "Динамо": розклад трансляцій першого матчу Луческу

Михайло Морозов Футбол 12:25, 20.08.2020 Оновлено: 13:45, 20.08.2020

У п'ятницю, 21 серпня, Мірча Луческу проведе свій перший офіційний матч на посту головного тренера київського "Динамо" в рамках першого туру української Прем'єр-ліги.

Столичний клуб зіграє "на виїзді" з донецьким "Олімпіком" на стадіоні "Динамо" імені Валерія Лобановського.

Пряму трансляцію дебютного поєдинку Луческу, який розпочнеться о 17:00 за київським часом, в Україні можна буде подивитися на телеканалі "Футбол 1" і на онлайн-платформі Oll TV.

"Динамо" є беззаперечним фаворитом протистояння. Поставити на перемогу киян можна за коефіцієнт 1,14, на нічию ставки приймаються за 8,2, а на перемогу "Олімпіка" – за 18,5.

Як повідомляв OBOZREVATEL, команда Мірчі Луческу оголосила заявку на українську Прем'єр-лігу 2020/21.

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