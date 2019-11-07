Де дивитися Олександрія – Сент-Етьєн: по якому каналу пряма трансляція, час матчу

Бронзовий призер України "Олександрія" проведе один з ключових поєдинків групового етапу Ліги Європи. У Львові команда Володимира Шарана прийме французький "Сент-Етьєн".
О КОТРІЙ ОЛЕКСАНДРІЯ – СЕНТ-ЕТЬЄН: ЧАС МАТЧУ
Поєдинок відбудеться у четвер, 7 листопада, на стадіоні "Арена-Львів". Початок гри – о 20:00.
ФК "Олександрія" проведе черговий матч Ліги Європи
ДЕ ДИВИТИСЯ ОЛЕКСАНДРІЯ – СЕНТ-ЕТЬЄН
Побачити протистояння українського і французького колективів, які є аутсайдерами групи I (в обох - по 2 очки), можна на телеканалі "Футбол 1". Показ зустрічі буде супроводжувати традиційна аналітична студія за участю журналістів та експертів.
Як повідомляв OBOZREVATEL, в попередньому матчі у Львові футболісти "Олександрії" забили історичний гол.
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