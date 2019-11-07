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7 листопада • оновлено в 15:23
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Де дивитися Олександрія – Сент-Етьєн: по якому каналу пряма трансляція, час матчу

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Бронзовий призер України "Олександрія" проведе один з ключових поєдинків групового етапу Ліги Європи. У Львові команда Володимира Шарана прийме французький "Сент-Етьєн".

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Поєдинок відбудеться у четвер, 7 листопада, на стадіоні "Арена-Львів". Початок гри – о 20:00.

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Побачити протистояння українського і французького колективів, які є аутсайдерами групи I (в обох - по 2 очки), можна на телеканалі "Футбол 1". Показ зустрічі буде супроводжувати традиційна аналітична студія за участю журналістів та експертів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в попередньому матчі у Львові футболісти "Олександрії" забили історичний гол.

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Тема
Ліга Європи
Місце
Україна Львів
Теги
ПФК Олександрія Сент-Етьєн
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