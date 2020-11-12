Де дивитися Німеччина – Україна: розклад трансляцій Ліги націй

У суботу, 14 листопада, відбудеться матч п'ятого туру Ліги націй, в якому збірна Німеччини прийме Україну на "РБ Арені" в Лейпцигу.

Після чотирьох зіграних матчів обидві команди набрали по шість очок. У іспанців, які лідирують в групі 4 дивізіону A, в активі сім пунктів. У першому поєдинку проти Німеччини Україна зазнала мінімальної поразки з рахунком 1:2.

У разі перемоги підопічні Андрія Шевченка гарантують собі прописку у вищому ешелоні Ліги націй, оскільки тоді четверта Швейцарія (два очки) вже за жодних обставин не зможе обійти нас у турнірній таблиці.

Пряму трансляцію матчу, який розпочнеться о 21:45 за київським часом, в Україні можна буде подивитися на телеканалах "Україна" і "Футбол 1". У Росії поєдинок покаже "Матч ТВ".

Як повідомляв OBOZREVATEL, перед зустріччю з Німеччиною в Лізі націй наша збірна поступилася Польщі в товариському матчі. Своєю думкою про гру поділилися Шевченко і наставник наших суперників Єжи Бженчек.