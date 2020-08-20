Де дивитися онлайн "Севілья" – "Інтер": розклад трансляцій фіналу Ліги Європи

У п'ятницю, 21 серпня, в Кельні на однойменному стадіоні відбудеться фінал Ліги Європи, в якому зіграють "Севілья" і "Інтер".

Іспанський клуб на шляху до вирішального поєдинку обіграв у двоматчевому протистоянні румунський ЧФР "Клуж" (1:1 завдяки голу на виїзді), а потім здолав "Рому" (2:0), "Вулверхемптон" (1:0) і "Манчестер Юнайтед "(2:1) у плей-оф на виліт. Міланська команда взяла гору над "Лудогорцем" (4:1 за сумою двох зустрічей), "Хетафе" (2:0 в одній грі), "Баєром" (2:1) і "Шахтарем" (5:0).

Пряму трансляцію поєдинку, який розпочнеться о 22:00 за київським часом, в Україні можна буде подивитися на телеканалі "Футбол 1", в Росії матч покажуть по "Матч ТВ" і "Матч! Футбол 1", а в Білорусі – по "Білорусь 5 ".

Як повідомляв OBOZREVATEL, фінал Ліги чемпіонів між ПСЖ і "Баварією" відбудеться в неділю, 23 серпня. Букмекери назвали фаворита вирішального поєдинку.

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