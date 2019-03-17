Де дивитися футбол Португалія - Україна: розклад трансляцій відбору на Євро-2020

Збірна України з футболу в п'ятницю, 22 березня, в Лісабоні на стадіоні "Ештадіу да Луж" проведе свій перший матч відбіркового раунду чемпіонату Європи 2020 року.
Суперниками підопічних Андрія Шевченка будуть чинні переможці континентальної першості - команда Португалії.
Збірна України з футболу
ФФУ
OBOZREVATEL проведе онлайн трансляцію матчу Португалія - Україна. Початок о 21:45.
Побачити поєдинок можна буде у прямому ефірі загальнонаціонального каналу "Україна" і спеціалізованого "Футбол 1", де показ гри буде супроводжуватися традиційною аналітичною студією. Коментувати гру буде Віктор Вацко.
Крім того, трансляцію в своїй ефірній сітці запланував російський мовник "Матч! Футбол 1".
У записі гру презентують 23 березня о 01:30 "Матч! Футбол 2", о 05:00 "Матч! Футбол 3", о 13:00 "Матч! Футбол 2".
Нагадаємо, що наша національна команда розгромно поступилася Словаччині 1:4 в заключному поєдинку Ліги націй. При цьому українці достроково забезпечили собі путівку в елітний дивізіон змагань завдяки трьом попереднім перемогам в турнірі.
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