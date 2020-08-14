Де дивитися матч "Барселона" – "Баварія": розклад трансляцій чвертьфіналу ЛЧ

У п'ятницю, 14 серпня, відбудеться третій чвертьфінал Ліги чемпіонів, в якому зійдуться "Барселона" та "Баварія".

В 1/8 фіналу каталонський клуб обіграв "Наполі" з рахунком 4:2 за сумою двох зустрічей, а мюнхенський клуб двічі розгромив "Челсі" з різницею в три м'ячі і виграв пару з загальним рахунком 7:1. У півфіналі переможець цього матчу зустрінеться з "Манчестер Сіті" або "Ліоном".

Пряму трансляцію чвертьфіналу Ліги чемпіонів, який почнеться о 22:00 за київським часом, в Україні можна буде подивитися по телеканалу "Футбол 1", а в Росії поєдинок покажуть по "Матч ТВ" і "Матч! Футбол 1".

Як повідомляв OBOZREVATEL, визначилися вже два півфіналісти Ліги чемпіонів. ПСЖ зробив неймовірний камбек у матчі проти "Аталанти", а "Лейпциг" сенсаційно вибив з турніру мадридський "Атлетіко".