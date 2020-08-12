Де дивитися матч "Аталанта" – ПСЖ: розклад трансляцій чвертьфіналу ЛЧ

Де дивитися чвертьфінал Ліги чемпіонів між "Аталантою" та ПСЖ.

У середу, 12 серпня, "Аталанта" і ПСЖ зіграють перший чвертьфінал "фіналу восьми" Ліги чемпіонів, вирішальні матчі якої пройдуть у Лісабоні.

Команди забезпечили собі вихід в цю стадію турніру ще до припинення всіх змагань через пандемію коронавірусу в березні. Італійський клуб впевнено пройшов "Валенсію", розгромивши її з рахунком 8:4 за сумою двох зустрічей, а парижани здолали дортмундську "Боруссію" – 3:2.

Переможець цього протистояння зіграє в півфіналі з "Лейпцигом" або "Атлетіко".

Пряму трансляцію поєдинку, який розпочнеться о 22:00 за київським часом, в Україні можна буде подивитися на телеканалі "Футбол 1", в Росії гру покажуть по "Матч ТВ", "Матч! Футбол 1", а в Білорусі – "Білорусь 5".

Як повідомляв OBOZREVATEL, УЄФА скасував матч Ліги чемпіонів через коронавірус.