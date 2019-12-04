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4 грудня • оновлено в 13:43
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Де дивитися Манчестер Юнайтед – Тоттенгем: розклад трансляцій АПЛ

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"Манчестер Юнайтед" у центральному матчі 15-го туру чемпіонату Англії з футболу в Прем'єр-лізі в середу, 4 грудня, прийматиме "Тоттенгем".

Гра відбудеться на легендарному стадіоні "Олд Траффорд" і почнеться о 21:30 за київським часом.

Моуріньо і Сульшер

Моуріньо і Сульшер

football.london

Родзинкою зустрічі двох топкоманд Англії є нещодавнє призначення на пост наставника "Шпор" португальця Жозе Моуріньо. Під його керівництвом "Тоттенгем" провів три матчі й у усіх трьох святкував перемоги (дві гри – в Прем'єр-лізі і одна – в Лізі чемпіонів). "Манчестер Юнайтед" є колишнім клубом Особливого – в цій команді він працював два з половиною роки і був звільнений в грудні 2018-го після серії провальних результатів.

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Наразі МЮ знову лихоманить: підопічні Уле Гуннара Сульшера посідають лише 10-й рядок у турнірній таблиці, маючи 18 очок після 14 матчів. У "Тоттенгема" справи не набагато кращі – 6-е місце і 20 очок.

Пряму трансляцію протистояння забезпечить телеканал "Білорусь 5". У Росії поєдинок буде доступний на стримінговому сервісі Okko Sport. На українських каналах трансляції матчу не передбачено.

Як повідомляв OBOZREVATEL, новий наставник "Тоттенгема" Жозе Моуріньо несподівано уникнув ганьби в Лізі чемпіонів.

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Читайте всі новини по темі "Чемпіонат Англії" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Денис Карпов
Тема
Чемпіонат Англії
Особи
Жозе Моуріньо Уле Гуннар Сульшер
Місце
Англія Манчестер
Теги
Тоттенхем Хотспур ФК Манчестер Юнайтед
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