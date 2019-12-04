Де дивитися Манчестер Юнайтед – Тоттенгем: розклад трансляцій АПЛ

"Манчестер Юнайтед" у центральному матчі 15-го туру чемпіонату Англії з футболу в Прем'єр-лізі в середу, 4 грудня, прийматиме "Тоттенгем".

Гра відбудеться на легендарному стадіоні "Олд Траффорд" і почнеться о 21:30 за київським часом.

Моуріньо і Сульшер football.london

Родзинкою зустрічі двох топкоманд Англії є нещодавнє призначення на пост наставника "Шпор" португальця Жозе Моуріньо. Під його керівництвом "Тоттенгем" провів три матчі й у усіх трьох святкував перемоги (дві гри – в Прем'єр-лізі і одна – в Лізі чемпіонів). "Манчестер Юнайтед" є колишнім клубом Особливого – в цій команді він працював два з половиною роки і був звільнений в грудні 2018-го після серії провальних результатів.

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Наразі МЮ знову лихоманить: підопічні Уле Гуннара Сульшера посідають лише 10-й рядок у турнірній таблиці, маючи 18 очок після 14 матчів. У "Тоттенгема" справи не набагато кращі – 6-е місце і 20 очок.

Пряму трансляцію протистояння забезпечить телеканал "Білорусь 5". У Росії поєдинок буде доступний на стримінговому сервісі Okko Sport. На українських каналах трансляції матчу не передбачено.

Як повідомляв OBOZREVATEL, новий наставник "Тоттенгема" Жозе Моуріньо несподівано уникнув ганьби в Лізі чемпіонів.

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