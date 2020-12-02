Де дивитися "Манчестер Юнайтед" – ПСЖ: розклад трансляцій ЛЧ

У середу, 2 грудня, в групі H відбудеться феєричний матч між "Манчестер Юнайтед" і ПСЖ у межах п'ятого туру Ліги чемпіонів.

У першому поєдинку між командами англійці здобули виїзну перемогу з рахунком 2:1 і зараз лідирують у таблиці з дев'ятьма очками. Парижани йдуть другими із шістьма пунктами, випереджаючи третій "Лейпциг" тільки завдяки особистим зустрічам. У стамбульського "Башакшехиру" в активі три бали.

Турнірне становище в групі H Flashscore

Букмекери вважають ПСЖ невеликим фаворитом матчу. На їхню перемогу можна поставити за коефіцієнт 2,35, на нічию – за 3,70, а успіх "Манчестер Юнайтед" оцінюється котируванням 2,80.

Котирування на матч "Манчестер Юнайтед" - ПСЖ Bet365

Пряму трансляцію поєдинку, який розпочнеться о 22:00 за київським часом, в Україні можна буде подивитися на телеканалі "Футбол 3" та медіасервісі MEGOGO на pop-up каналі Volia Football HD 3. У Росії гру покажуть на "Матч! Футбол 1".

Як повідомляв OBOZREVATEL, в іншій грі дня київське "Динамо" зустрінеться на виїзді з "Ювентусом". Цей поєдинок увійде в історію Ліги чемпіонів.