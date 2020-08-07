Де дивитися "Манчестер Сіті" – "Реал": на якому каналі матч-відповідь 1/8 фіналу ЛЧ

У п'ятницю, 7 серпня, відбудеться матч-відповідь 1/8 фіналу Ліги чемпіонів, в якому "Манчестер Сіті" прийме на своєму полі "Реал".

Перший поєдинок між командами закінчився виїзною перемогою англійців з рахунком 2:1 завдяки голам Габріеля Жезуса і Кевіна де Брюйне. Відзначимо, що другу зустріч пропустить лідер і капітан мадридців Серхіо Рамос, який заробив вилучення наприкінці матчу на "Сантьяго Бернабеу".

Нагадаємо, що переможець цієї пари зіграє у чвертьфіналі з "Ювентусом" або "Ліоном". Французи виграли домашній поєдинок з рахунком 1:0.

Пряму трансляцію матчу, який розпочнеться о 22:00 за київським часом, в Україні можна буде подивитися на каналі "Футбол 1", в Росії гру покажуть по "Матч ТВ" і "Матч! Футбол 2", а в Білорусі – по "Білорусь 5 ".

Як повідомляв OBOZREVATEL, визначився суперник "Шахтаря" у чвертьфіналі Ліги Європи.