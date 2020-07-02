Де дивитися "Манчестер Сіті" – "Ліверпуль": розклад трансляцій АПЛ

Сьогодні, 2 липня, відбудеться поєдинок двох найсильніших команд англійської Прем'єр-ліги в останніх двох сезонах.

Цей матч мав би більше значення, якби "Манчестер Сіті" виграв у "Челсі" в попередньому турі і не дав "Ліверпулю" відсвяткувати чемпіонство до очної зустрічі між командами на стадіоні підопічних Пепа Гвардіоли.

Гості набрали 86 очок у 31 матчі, лише двічі зігравши внічию і один раз програвши. "Манчестер Сіті" впевнено посідає друге місце в таблиці з 63 очками і не збирається нікому його віддавати. "Городяни" зараз більше стурбовані питанням своєї участі в Лізі чемпіонів 2020/21. Нагадаємо, що УЄФА прийняв рішення виключити команду Пепа з єврокубків на два сезони, а "МанСіті" подав апеляцію.

Матч 32-го туру між командами, який почнеться о 22:15 за київським часом, в Україні можна буде подивитися на телеканалі "Setanta Sports", в Білорусі – на "Білорусь 5", а в Казахстані гра буде доступна на "Setanta Qazaqstan" .

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше "Ліверпуль" вперше в своїй історії виграв англійську Прем'єр-лігу.