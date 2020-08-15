Де дивитися "Манчестер Сіті" – "Ліон" в Лізі чемпіонів: розклад трансляцій

Англійський "Манчестер Сіті" в суботу, 15 серпня, проведе чвертьфінальний поєдинок Ліги чемпіонів проти французького "Ліона".

Поєдинок пройде в Лісабоні на стадіоні "Жозе Альваладе". Початок гри – о 22:00 за київським часом.

Через пандемію коронавiрусу на цій стадії Ліги чемпіонів команди проводять по одному матчу на нейтральному полі в Португалії.

Побачити протистояння європейських грандів можна буде в ефірі телеканалу "Футбол 2", де показ зустрічі буде супроводжувати традиційна аналітична студія за участю експертів і журналістів.

Крім того, трансляцію в своїй ефірній сітці запланували російські "МатчТВ" і "Матч! Футбол 1", а також "Білорусь 5".

Як повідомляв OBOZREVATEL, переможець цього протистояння 19 серпня в півфіналі ЛЧ зустрінеться з німецькою "Баварією". Мюнхенці напередодні знищили каталонську "Барселону", обігравши її з рахунком 8:2.