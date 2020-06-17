Де дивитися "Манчестер Сіті" – "Арсенал": розклад трансляцій АПЛ

У середу, 17 червня, відбудуться перші матчі англійської Прем'єр-ліги після паузи, пов'язаної з пандемією коронавірусу.

Центральним поєдинком першого ігрового дня стане протистояння чинних чемпіонів країни "Манчестер Сіті" і лондонського "Арсеналу". Команда, за яку виступає українець Олександр Зінченко, займає друге місце в таблиці, набравши 57 очок після 28 турів, і відстає від лідируючого "Ліверпуля" на 25 пунктів, маючи матч у запасі. Що стосується гостей, то вони зберігають шанси на потрапляння в Лігу чемпіонів за підсумками нинішнього сезону, перебуваючи на дев'ятій позиції з 40 очками.

Відзначимо, що останні шість поєдинків між командами залишилися за "Манчестер Сіті", в п'яти з них "городяни" забивали по три голи.

Пряма трансляція протистояння, яке почнеться о 22:15 за київським часом, буде доступна на телеканалі "Setanta Sports Ukraine", а також на "Білорусь 5" і "Setanta Qazaqstan".

Як повідомляв OBOZREVATEL, у середу, 17 червня, також відбудеться півфінальний матч Кубка України, в якому "Минай" прийме київське "Динамо".