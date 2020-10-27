Де дивитися "Локомотив" – "Баварія": розклад трансляцій Ліги чемпіонів

Михайло Морозов Футбол 11:02, 27.10.2020

У вівторок, 27 жовтня, московський "Локомотив" прийме на своєму полі мюнхенську "Баварію" у другому турі Ліги чемпіонів.

У стартовому матчі групового турніру російський клуб врятував нічию у виїзному поєдинку проти австрійського "Зальцбурга" (2:2), а німці розгромили мадридський "Атлетіко" з рахунком 4:0.

"Баварія" є явним фаворитом протистояння. Ставки на її перемогу приймаються з коефіцієнтом 1,11, а на нічию і перемогу "Локомотива" – за 9,50 і 21,00 відповідно.

Котирування на матч "Локомотив" - "Баварія"
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Пряму трансляцію поєдинку, який розпочнеться о 19:55 за київським часом, в Україні можна буде подивитися на телеканалі "Футбол 3" та медіасервісі MEGOGO на pop-up каналі Volia Football HD 2, а в Росії гру покажуть по "Матч ТВ" і " Матч! Футбол 1".

Як повідомляв OBOZREVATEL, стало відомо, де дивитися домашній матч "Шахтаря" проти "Інтера" в Лізі чемпіонів.

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