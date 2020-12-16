Де дивитися "Ліверпуль" – "Тоттенхем": розклад трансляцій центрального матчу АПЛ

У середу, 16 грудня, в центральній зустрічі 13-го туру англійської Прем'єр-ліги "Ліверпуль" прийме на своєму полі "Тоттенхем".

Обидві команди набрали по 25 очок у 12 стартових поєдинках і ділять першу сходинку в турнірній таблиці. У минулих матчах і ті, й інші втратили очки на виїзді. Підопічні Юргена Клоппа не зуміли здолати "Фулхем" (1:1), а гравці Жозе Моуріньо набрали одне очко в протистоянні з "Кристал Пелас" (1:1).

"Ліверпуль" вважається фаворитом поєдинку. Ставки на перемогу "червоних" приймаються за коефіцієнт 1,83, на нічию – за 3,30, а успіх "Тоттенхема" оцінюється котируванням 3,90.

Пряму трансляцію матчу, який розпочнеться о 22:00 за київським часом і пройде з 2000 глядачів на трибунах, в Україні можна буде подивитися на телеканалі Setanta Sports. У Росії гру покаже онлайн-кінотеатр Okko, а в Білорусі – "Білорусь 5".

Як повідомляв OBOZREVATEL, "Манчестер Сіті" без українця Олександра Зінченка сенсаційно втратив очки в матчі 13-го туру АПЛ проти одного з аутсайдерів першості – "Вест Бромвіча".