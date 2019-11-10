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10 листопада • оновлено в 10:20
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Де дивитися Ліверпуль - Манчестер Сіті: розклад трансляцій АПЛ

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"Ліверпуль" в центральному матчі 12-го туру чемпіонату Англії з футболу в Прем'єр-лізі в неділю, 10 листопада, буде приймати "Манчестер Сіті".

Клоп і Гвардіола

Клоп і Гвардіола

Гра пройде на легендарному стадіоні "Енфілд" і почнеться о 18:30 за київським часом.

У 11 поєдинках АПЛ "мерсисайдці" набрали 31 очко, завдяки чому вони впевнено лідирують в чемпіонаті, випереджаючи "Ман Сіті" на 6 балів.

Пряма трансляція протистояння між "Ліверпулем" і "Манчестер Сіті" буде доступна в Україні на телеканалі "Setanta Sports Ukraine". Також гру покаже "Setanta Qazaqstan" і "Білорусь 5".

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Нагадаємо, що в попередньому турі Ліги чемпіонів "Ліверпуль" вдома обіграв "Генк" (2:1), а "Манчестер Сіті" несподівано розписав нічию (1:1) в Італії з місцевим "Наполі".

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Тема
Чемпіонат Англії
Місце
Англія
Теги
ФК Ліверпуль ФК Манчестер Сіті
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