Де дивитися "Ліверпуль" – "Челсі": розклад трансляцій АПЛ

У середу, 22 липня, "Ліверпуль" прийме на своєму полі "Челсі" в рамках 37-го туру англійської Прем'єр-ліги.

У господарів вже немає турнірної мотивації, а ось гості ведуть напружену боротьбу за потрапляння в Лігу чемпіонів 2020/21. У підопічних Френка Лемпарда в активі 63 очки після 36 матчів, а "Лестер" (37 ігор) і "Манчестер Юнайтед" (36) набрали по 62 пункти. У першому колі "Ліверпуль" у виїзному поєдинку переміг "Челсі" з рахунком 2:1.

Пряму трансляцію матчу, який розпочнеться о 22:15 за київським часом, в Україні можна буде подивитися на телеканалі "Setanta Sports", в Білорусі гру покаже "Білорусь 5", а в Казахстані – "Setanta Qazaqstan".

Як повідомляв OBOZREVATEL, фанат команди "Лідс Юнайтед" "зійшов з розуму", коли дізнався, що його улюблений клуб вперше за 16 років повернувся в АПЛ.