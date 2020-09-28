Де дивитися "Ліверпуль" – "Арсенал": розклад трансляцій АПЛ

У понеділок, 28 вересня, "Ліверпуль" прийме на своєму полі "Арсенал" в рамках третього туру англійської Прем'єр-ліги.

Обидві команди здобули перемоги в стартових поєдинках чемпіонату. Раніше господарі впоралися з "Лідсом" (4:3) і "Челсі" (2:0), а лондонці здолали "Фулхем" (3:0) і "Вест Хем" (2:1). Останні два матчі між "Ліверпулем" і "Арсеналом" закінчилися з рахунком 2:1 на користь гостей.

Пряму трансляцію поєдинку, який розпочнеться о 22:00 за київським часом, в Україні можна буде подивитися на телеканалі "Setanta Sports".

Як повідомляв OBOZREVATEL, стало відомо, хто покаже матч-відповідь плей-оф кваліфікації Ліги чемпіонів між київським "Динамо" та "Гентом".