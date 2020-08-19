Де дивитися "Ліон" – "Баварія": розклад трансляцій півфіналу Ліги чемпіонів

У середу, 19 серпня, в Лісабоні відбудеться другий півфінал Ліги чемпіонів між "Ліоном" і "Баварією".

На стадії 1/4 фіналу французький клуб сенсаційно пройшов "Манчестер Сіті", який був одним з фаворитів турніру, а мюнхенська команда знищила "Барселону", забивши в її ворота вісім голів.

Пряму трансляцію поєдинку, який розпочнеться о 22:00 за київським часом, в Україні можна буде подивитися на телеканалі "Футбол 1", в Росії гру покажуть на "Матч ТВ" і "Матч! Футбол 1", а в Білорусі – на "Білорусь 5 ".

Відзначимо, що в 2010 році "Ліон" і "Баварія" також зустрічалися в півфіналі Ліги чемпіонів. Тоді німці впевнено розібралися з французами, перемігши з рахунком 4:0 за сумою двох зустрічей.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше визначився перший фіналіст Ліги чемпіонів.