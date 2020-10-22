Де дивитися "Лестер" – "Зоря": розклад трансляцій Ліги Європи

У четвер, 22 жовтня, луганська "Зоря" проведе виїзний матч проти "Лестера" в рамках першого туру Ліги Європи.

Українська команда зіграє в основній сітці турніру вперше з сезону 2017/18. Що стосується англійців, то востаннє вони виступали в єврокубках у Лізі чемпіонів 2016/17, дійшовши тоді до чвертьфіналу. У "Лестера" поєдинок пропустить головний нападник Джеймі Варді, а також троє ключових виконавців оборонного плану.

Пряму трансляцію матчу, який розпочнеться о 22:00 за київським часом, в Україні можна буде подивитися на телеканалі "Футбол 2" та медіасервісі MEGOGO, а в Росії гру покаже "Матч! Футбол 3".

Як повідомляв OBOZREVATEL, поєдинок "Зорі" та "Лестера" в Лізі Європи увійде в історію футболу.