Де дивитися "Лейпциг" – ПСЖ: розклад трансляцій півфіналу Ліги чемпіонів

У вівторок, 18 серпня, "Лейпциг" і ПСЖ розіграють першу путівку до фіналу Ліги чемпіонів, який відбудеться 23 серпня в Лісабоні.

У чвертьфіналі німецький клуб сенсаційно переміг мадридський "Атлетіко" з рахунком 2:1, а парижани зробили неймовірний камбек в матчі з "Аталантою" українця Руслана Малиновського, забивши два голи у доданий до другого тайму час (2:1).

У прямому ефірі поєдинок, який почнеться о 22:00 за київським часом, в Україні можна буде подивитися на телеканалі "Футбол 1", в Росії протистояння покажуть на "Матч ТВ" і "Матч! Футбол 1", а в Білорусі – на "Білорусь 5".

Нагадаємо, що в іншій півфінальній парі між собою зіграють "Баварія" та "Ліон".

Як повідомляв OBOZREVATEL, визначилися обидва фіналісти Ліги Європи. "Севілья" здобула вольову перемогу над "Манчестер Юнайтед", а донецький "Шахтар" розгромно програв "Інтеру" з рахунком 0:5.