Де дивитися клубний чемпіонат світу з футболу 2019: календар і розклад трансляцій

У середу, 11 грудня, в столиці Катару стартує 16-й розіграш клубного чемпіонату світу з футболу.

Турнір, який організував ФІФА між переможцями клубних турнірів кожної з 6 конфедерацій і чемпіоном приймаючої країни.

У змаганнях візьмуть участь "Аль-Садд", "Іанген", "Аль-Хілаль", "Есперанс", "Монтеррей", "Фламенго" і "Ліверпуль".

В Україні телетрансляція поєдинків запланована на телеканалі "UA:Перший". Коментатором буде Дмитро Джулай. Також гра покаже російський "Матч! Футбол 2".

11 грудня

1/8 фіналу, 19.30, "Аль-Садд" – "Іанген". У прямому ефірі: "UA: Перший", "Матч! Футбол 2".

14 грудня

1/4 фіналу, 16:00, "Аль-Хіляль" – "Есперанс". У прямому ефірі "Матч! Футбол 2". На "UA: Перший" у запису о 17:00.

1/4 фіналу, 19:30, "Монтеррея" – переможець "Аль-Садд"/"Іанген". На "UA: Перший" у запису о 17:00, на "Матч! Футбол 2" у запису о 23:00

17 грудня

Матч за 5 місце, 18:30, той, хто програв "Аль-Хіляль" / "Есперанс" – той, хто програв "Монтеррею" – переможець "Аль-Садд" / "Іанген".

Півфінал, 21:30 "Фламенго" - переможець "Монтеррея" / переможець "Аль-Садд" / "Іанген"

18 грудня

Півфінал, 21:30 переможець "Аль-Хіляль" / "Есперанс" - "Ліверпуль"

21 грудня

Матч за третє місце, 18:30

Фінал, 21:30

Як повідомляв OBOZREVATEL, рік тому мадридський "Реал" втретє поспіль став кращою командою світу. У фінальному матчі клубної першості планети "вершкові" без проблем розібралися з еміратським "Аль-Айном" 4:1.

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