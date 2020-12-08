Де дивитися "Інтер" – "Шахтар": розклад трансляцій вирішального матчу ЛЧ

У середу, 9 грудня, "Шахтар" зіграє на виїзді з "Інтером" у вирішальному матчі групового етапу Ліги чемпіонів.

"Гірники" посідають друге місце в таблиці після п'яти матчів із сімома очками, а міланський клуб йде останнім з п'ятьма пунктами. Перший поєдинок між командами завершився нульовою нічиєю.

Букмекери вважають "Інтер" беззаперечним фаворитом зустрічі. На їхню перемогу можна поставити за коефіцієнт 1,28, на нічию – за 6,00, а успіх "Шахтаря" оцінюється котируванням 9,50.

Пряму трансляцію матчу, який розпочнеться о 22:00 за київським часом, можна буде подивитися на телеканалі "Футбол 2" та медіасервісі MEGOGO на pop-up каналі Volia Football HD 1. У Росії поєдинок покажуть на "Матч! Футбол 2".

Нагадаємо, що OBOZREVATEL розповідав про безліч розкладів у групі "гірників". За підсумками останнього туру підопічні Луїша Каштру можуть вийти в плей-оф Ліги чемпіонів, Ліги Європи або залишитися без єврокубкової весни.