Де дивитися "Інтер" – "Реал: розклад трансляцій матчу ЛЧ

У середу, 25 листопада, "Інтер" і "Реал", які є суперниками "Шахтаря" по групі B, зустрінуться в матчі четвертого туру Ліги чемпіонів.

Перший поєдинок між командами закінчився результативною перемогою мадридців з рахунком 3:2. Це дозволило їм наздогнати "гірників", які після розгромної поразки від "Боруссії" М відкотилися на друге місце в квартеті з чотирма очками.

Італійський клуб є фаворитом цього протистояння. На перемогу господарів можна поставити за коефіцієнт 2,15, на нічию – за 3,80, а на успіх "Реала" – за 3,20.

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Пряму трансляцію поєдинку, який розпочнеться о 22:00 за київським часом, в Україні покажуть телеканал "Футбол 1" і медіасервіс MEGOGO на pop-up каналі Volia Football HD 1. У Росії гру можна буде подивитися на "Матч! Футбол 2".

Як повідомляв OBOZREVATEL, в середу, 25 листопада, між собою зіграють також "Боруссія" М і "Шахтар". Букмекери назвали фаворита протистояння.