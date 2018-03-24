Де дивитися футбольний матч Росія - Франція: розклад трансляцій

Збірна Росії з футболу у вівторок, 27 березня, зіграє товариський матч проти команди Франції. Зустріч пройде в Санкт-Петербурзі на однойменному стадіоні.
Українські телеканали не транслюватимуть цю зустріч. "Обозреватель" проведе онлайн-трансляцію матчу Росія - Франція.
Всі бажаючі повболівати за "галльських півнів" зможуть це зробити перед телевізорами, налаштованими на російські "Перший канал" або "Матч! Футбол 1". Початок о 18:45 за київським часом.
У записі гра буде доступна на наступних телеканалах:
- 28 березня, 00:50 - "Матч! Футбол 3"
- 28 березня, 08:30 - "Матч! Футбол 2"
- 28 березня, 18:50 - "Матч ТВ"
- 28 березня, 20:30 - "Матч! Футбол 1"
Нагадаємо, що в п'ятницю, 23 березня, збірна Росії в Москві була розгромлена Бразилією (0:3).