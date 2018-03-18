Де дивитися футбольний матч Росія - Бразилія: розклад трансляцій

Збірна Росії з футболу в п'ятницю, 23 березня, зіграє товариський матч проти збірної Бразилії. Зустріч пройде в Москві на стадіоні "Лужники".

Українські телеканали не транслюватимуть цю зустріч.

Всі бажаючі повболівати за п'ятикратних чемпіонів світу зможуть це зробити перед телевізорами, налаштованими на російські "Перший канал" або "Матч! Футбол 1". Початок о 18:00 за київським часом.

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У записі гра буде доступна на наступних телеканалах:

- 23 березня, 23:40 - "Матч! Футбол 3"

- 24 березня, 6:30 - "Матч! Футбол 1"

- 24 березня, 11:15 - "Матч ТВ"

- 24 березня, 13:10 - "Матч! Футбол 2"

Раніше "Обозреватель" повідомляв, що збірна Росії через кошмарної травми втратила кращого форварда.