Де дивитися Франція – Україна: розклад трансляцій футбольного матчу

Збірна України з футболу в середу, 7 жовтня, проведе товариський матч проти національної команди Франції.

Поєдинок в передмісті Парижа на легендарному "Стад де Франс" розпочнеться о 22:00. Зустріч пройде в рамках підготовки української команди до поєдинків Ліги націй проти збірних Німеччини та Іспанії, 10 і 13 жовтня відповідно.

OBOZREVATEL проведе онлайн-трансляцію гри Франція - Україна.

Побачити битву можна буде в ефірі загальнонаціонального каналу "Україна" і спеціалізованого "Футбол 1", де показ гри буде супроводжуватися традиційної аналітичної студією. Крім того, трансляцію в запису 8 жовтня в 00:35 в своїй ефірній сітці запланував російський мовник "Матч! Футбол 1".

Як повідомляв OBOZREVATEL, після двох зіграних турів в Лізі націй підопічні Андрія Шевченка займають 2-е місце в своїй групі. Україна обіграла Швейцарію (2:1) і розгромно поступилася Іспанії (0:4).