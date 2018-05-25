Де дивитися Реал - Ліверпуль: розклад трансляцій фіналу Ліги чемпіонів

Мадридський "Реал" зіграє 26 травня з "Ліверпулем" у фіналі Ліги чемпіонів сезону 2017/2018. Матч відбудеться в Києві на НСК "Олімпійський". OBOZREVATEL проведе онлайн-трансляцію матчу Реал - Ліверпуль.

Українські глядачі зможуть побачити наймасштабніше європейську футбольну подію року на загальнонаціональному телеканалі "Україна" і в HD форматі на телеканалі "Футбол 1". Початок дійства о 21:45.

Також гру можна буде подивитися російською каналі "Матч ТВ" і "Білорусь 5".

Раніше букмекери назвали фаворита фіналу Ліги чемпіонів.

Нагадаємо, що Київ потрапив в скандал перед вирішальним поєдинком ЛЧ. а три тижні до фіналу Ліги чемпіонів, готелі істотно підвищили ціни на проживання.