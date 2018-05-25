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Де дивитися Реал - Ліверпуль: розклад трансляцій фіналу Ліги чемпіонів

16тЧитати новину російською

Мадридський "Реал" зіграє 26 травня з "Ліверпулем" у фіналі Ліги чемпіонів сезону 2017/2018. Матч відбудеться в Києві на НСК "Олімпійський". OBOZREVATEL проведе онлайн-трансляцію матчу Реал - Ліверпуль.

Українські глядачі зможуть побачити наймасштабніше європейську футбольну подію року на загальнонаціональному телеканалі "Україна" і в HD форматі на телеканалі "Футбол 1". Початок дійства о 21:45.

Також гру можна буде подивитися російською каналі "Матч ТВ" і "Білорусь 5".

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Раніше букмекери назвали фаворита фіналу Ліги чемпіонів.

Нагадаємо, що Київ потрапив в скандал перед вирішальним поєдинком ЛЧ. а три тижні до фіналу Ліги чемпіонів, готелі істотно підвищили ціни на проживання.

Читайте всі новини по темі "фінал Ліги чемпіонів" на сайті "Обозреватель".

Теми
фінал Ліги чемпіонівЛіга чемпіонів
Місце
УкраїнаКиїв
Об'єкти
ФК ЛіверпульРеал Мадрид
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