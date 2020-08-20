Де дивитися онлайн фінал Ліги чемпіонів-2020: розклад трансляцій ПСЖ – Баварія

Мюнхенська "Баварія" зіграє у фіналі Ліги чемпіонів проти французького ПСЖ.

Поєдинок пройде в Лісабоні на "Ештадіу да Луш". OBOZREVATEL проведе онлайн-трансляцію матчу ПСЖ – Баварія. Початок гри – о 22:00 за київським часом.

Побачити протистояння двох найкращих команд Європи можна буде в ефірі телеканалу "Футбол 1", де показ зустрічі буде супроводжувати традиційна аналітична студія за участю експертів і журналістів.

Крім того, трансляцію iз Португалії у своїй ефірній сітці запланували білоруський мовник "Білорусь 5" і російські "Матч ТВ" і "Матч! Футбол 1".

Як повідомляв OBOZREVATEL, в плей-офф парижани здолали дортмундську "Боруссію" (3:2 за сумою двох зустрічей), "Аталанту" (2:1) і "Лейпциг" (3:0). "Баварія" легко розібралася з "Челсі" (7:1 після двох ігор), "Барселоною" (8:2) і "Ліоном" (3:0).

Побачити протистояння можна буде в ефірі телеканалу "Футбол 1", де показ зустрічі буде супроводжувати традиційна аналітична студія за участю експертів і журналістів.

Крім того, трансляцію зі столиці України у своїй ефірній сітці запланували білоруський мовник "Білорусь 5" і російські "Матч ТВ" і "Матч! Футбол 1".

Як стало відомо за підсумками жеребкування, чемпіон України в разі виходу в чвертьфінал зіграє з переможцем пари "Базель" – "Айнтрахт". Через пандемії коронавируса з цієї стадії Ліги Європи команди будуть проводити по одному матчу.

"Шахтар" в 1/4 фіналу має всі шанси зіграти на "Фелтінс Арені" в Гельзенкірхені 11 серпня.

Як повідомляв OBOZREVATEL, головний тренер "Шахтаря" Луїш Каштру спокійно сприйняв підсумки жеребкування "фіналу восьми" Ліги Європи.

Нагадаємо, що в першому матчі 1/8 фіналу "Шахтар" здобув виїзну перемогу над "Вольфсбургом" з рахунком 2: 1.