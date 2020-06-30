Де дивитися фінал Кубка України з футболу: розклад трансляцій

Максим Богданов Футбол 18:22, 30.06.2020 Оновлено: 18:51, 30.06.2020

Фінальний матч Кубка України з футболу "Динамо" – "Ворскла" покаже телеканали "Футбол" і "UA: Перший".

Зустріч пройде на харківському ОСК "Металіст" 8 липня. Початок о 19:30.

Трансляція на "Футболі" буде доступна як у стандартнiй роздiльнiй якостi, так і в HD-якості. Також 6-7 камер будуть обслуговувати передматчеву студію до гри, розбір всієї її "смакоти" і після матчу розбір усіх моментів і голів.

Крім самого поєдинку буде показано урочисту церемонію нагородження.

Як повідомляв OBOZREVATEL, "Динамо" в півфіналі завдяки дублю Мікеля Дуеленда пройшло "Минай", а "Ворскла" у драматичнiй битві здолала "Маріуполь". Головним героєм став 16-річний голкіпер полтавчан, який вперше зіграв за головну команду, вийшовши на заміну на 118-й хвилині і виграв серію пенальті.

Відзначимо, що спочатку гра повинна була пройти в Тернополі. Однак незадовільна епідеміологічна ситуація в регіоні змусила перенести фінал Кубка України спершу до Львова, а потім і до Харкова.

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